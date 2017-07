Encontrado na RSC-287 veículo furtado em 2016

Na noite do dia 17, segunda-feira, foi encontrado um Ford Fiesta com placas HNZ 4332 de São Sepé no estacionamento de uma mercearia no Km 91 da RSC-289. De acordo com o proprietário do estabelecimento o veículo estaria no local desde as 12 horas com o porta malas chaveado e as portas abertas. Agentes do Comando Rodoviário da Brigada Militar foram até o local e ao vistoriarem o veículo, perceberam que ele estava com a correia do motor fora do lugar, o que deve ter sido o motivo do abandono do veículo. O Fiesta foi recolhido e será restituído ao proprietário.