Encontro em homenagem às mulheres reúne mais de 400 pessoas

A tarde deste sábado, 7 de março, foi mais do que especial para mais de 400 mulheres que participaram do Encontro de Mulheres da Cotrisel. O evento realizado na Associação dos Funcionários da Cotrisel levou entretenimento, informação e confraternização para associadas e filhas de associados da cooperativa.

O evento contou com palestra do psiquiatra Guilherme Machado, com atração da Cia Sorriso com Arte, que apresentou números circenses para divertir e encantar a todas as participantes.

O destaque ficou por conta da palestra e show de mágica com Jardel Beck, além de workshops de beleza. O presidente da Cotrisel, José Paulo Salerno e o vice-presidente, Sinval Gressler participaram da solenidade.

Fonte e fotos: Jornal do Garcia.