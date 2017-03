Energia fotovoltaica será tema de workshop

A empresa Incentive Solar irá realizar um workshop sobre energia solar fotovoltaica na próxima sexta-feira (24), a partir das 19 horas no Hotel Casa de Malta.

A Incentive Solar é uma empresa do Grupo Enerbio, que está gerenciando as obras da Usina Termelétrica São Sepé. Na oportunidade, os sócios da empresa irão apresentar a empresa e a possibilidade da geração própria de energia, através de um sistema solar fotovoltaico.

A partir da resolução normativa nº 482 de 2012 da ANEEL é possível que consumidores residenciais e empresariais gerem sua própria energia e conectem na rede da concessionária local. No final do mês a conta de energia vai ser a diferença do que foi produzido de energia pelo que foi consumido, podendo representar uma redução de até 95% na conta de energia do cliente.

A entrada do evento é gratuita, para mais informações acesse a página da empresa no facebook: facebook.com/incentivesolarbr.