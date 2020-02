Engenheiro Sepeense é empossado em entidade nacional

O sepeense Eduardo Vargas, engenheiro civil, foi empossado na noite de terça-feira, dia 18 de fevereiro, como vice-presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Engenharia Consultiva (SINAENCO), órgão que representa cerca de 4,5 mil empresas de consultoria do Rio Grande do Sul, que inclui engenheiros e arquitetos responsáveis pela elaboração de projetos. O evento aconteceu no Palácio do Comércio, em Porto Alegre, e contou com a presença de lideranças políticas e representantes de empresas e entidades do Rio Grande do Sul. O presidente empossado foi o geólogo Júlio Gross.

Conforme Ernani Polo, presidente da Assembleia Legislativa gaúcha, as empresas vinculadas ao SINAENCO são parte da solução do atraso das obras públicas. “É fundamental valorizar a boa técnica dos projetos para que o Rio Grande do Sul volte a ser um Estado competitivo no cenário nacional”, disse Polo. Um relatório apresentado pelo Ministério da Infraestrutura esta semana indica que a maioria das obras paradas no País depende de adequação em projetos. “A defesa do projeto de qualidade antecipa a solução do problema na execução da obra”, revelou Polo.

Para José Scorsatto, coordenador da FAMURS, Federação dos Municípios, o desafio é qualificar o serviço público desde a concepção dos projetos. “As prefeituras precisam valorizar o serviço técnico que antecipa as obras públicas, para evitar desperdício de recursos e paralização da execução, que não raramente acontecem”, revelou.

Além de autoridades políticas e representantes de empresas, a posse contou com a presença de diferentes presidentes de órgãos que interagem com os serviços de consultoria no Rio Grande do Sul, como do Departamento de Estradas e Rodagem (DAER), Luciano Faustino, da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), Urbano Schmidt, da Fundação Ambiental (FEPAM), Marjorie Kauffmann, e dirigentes da CORSAN, SICEPOT, CREA, CAU, Sociedade de Engenharia entre outros.

O engenheiro sepeense Eduardo Vargas apresentou, no evento, sua pauta de trabalho durante a gestão. “A missão é a defesa e proteção da consultoria como peça fundamental da execução da obra. Quando elogiamos a China que levou pouco mais de uma semana para erguer um hospital não damos atenção ao fato de que havia, lá, um banco de projetos. Os próprios STF e CNJ diagnosticaram que mais da metade das obras paralisadas no Brasil é resultado de inconsistências nos projetos executivos. Proteger a consultoria é defender o desenvolvimento e minimizar os prejuízos do Poder Público com obras mal feitas e inacabadas”, manifestou Eduardo.

Em sua manifestação, o presidente do SINAENCO Julio Gross revelou algumas estratégias que serão adotadas em 2020 para apresentar o sindicato para a sociedade. “Somos mais de 4,5 mil empresas de todos os portes movimentando a economia gaúcha, é fundamental que consigamos trabalhar unidos”, concluiu.

No evento foi apresentado um cronograma de atividades juntamente com outras entidades, para treinamento, capacitação e discussão de temas vinculados à engenharia consultiva.