Entidades demonstram apoio ao movimento dos caminhoneiros

Em demonstração de apoio à greve nacional dos caminhoneiros comerciários, empresários, Prefeitura, Câmara de Vereadores e outas entidades juntaram-se em ato de protesto na BR-392, em frente ao Posto Cotrisel na manhã desta sexta-feira, dia 25.

Na ocasião, os manifestantes bloquearam a BR-392 carregando faixas, bandeiras do Brasil. Os taxistas também aderiram ao ato com uma carreata que partiu do centro da cidade e terminou no local da manifestação.

Dezenas de caminhões estão parados às margens da BR-392 nos postos de combustíveis.

Carros de passeio, ônibus e ambulâncias, que são liberados pelo bloqueio, passam e dão sinal positivo.

A equipe de apoio também instigou o fechamento do comércio por motivo de reivindicação das 10h às 12h da manhã.