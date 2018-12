Entidades do Bairro Pontes se unem para Festa de Natal

A Associação de Moradores do Bairro Pontes e Associação Vila Esperança se unem com o objetivo de proporcionar aos moradores do bairro e principalmente às crianças, uma festa de Natal. A agenda que já teve início em novembro último, contempla palestras e uma confraternização de Natal que acontecerá no dia 16 de dezembro, na Rua Ataídes Pontes, em frente a escola Emídio Jaime de Figueiredo. Entre as atividades programadas estão: shows musicais, apresentações artísticas, brinquedos infláveis, algodão doce, visita do Papai Noel, distribuição de doces e outras atrações. O evento começa as 16 horas e será transmitido pela Rádio Nossa FM.

Para os organizadores este é um momento ímpar do ano, “Com o Natal e o final do ano se aproximando manifestações de solidariedade começas surgir, o chamado ‘Espírito Natalino’ vai florescendo na sociedade, as organizações se reúnem para celebrar a data, pessoas comemoram o feriado e assim, estes e outros diversos pontos de vista sobre o Natal vão surgindo. Natal é o nome da festa religiosa cristã que celebra o nascimento de Jesus Cristo”. Para a Associação Vila Esperança e a Associação dos Moradores do Bairro Pontes o Natal representa muito mais que isso. Representa o momento de fazer um balanço de todas as ações desenvolvidas ao longo do ano, planejar os objetivos e os projetos a serem desenvolvidos para o próximo ano e depositar toda a fé e esperança no aumento do sentimento social e coletivo nas pessoas.” Declara Rodrigo Ferreira, presidente da Associação de Moradores do Bairro Pontes.

Interessados em fazer doações de doces e brinquedos, ainda dá tempo, basta entrar em contato pelos fones: (55) 99716-0927 Rodrigo ou 99914-0586 Clea.