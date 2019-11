Entidades são contempladas com verbas de penas alternativas

Na tarde de hoje, segunda-feira, 25, em solenidade no Forum de São Sepé, o Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais, Dr. Francisco Schuh Beck, junto com a Promotora de Justiça, Dra. Anahi Gracia de Barreto, entregaram alvarás às entidades habilitadas e contempladas para receber verbas decorrentes das penas alternativas, no valor de R$ 177.381,94.

Durante discurso de abertura da solenidade, o Dr. Francisco comentou que este ano o pedido de alvarás foi superior ao do ano passado, não sendo possível atender a todos os pedidos encaminhados, sendo assim, foi dada a preferência aos projetos de segurança pública e os que abrangessem a coletividade.

No total foram encaminhados 40 projetos, deste foram contemplados 21.

Projetos contemplados:

Dentre os projetos contemplados, destacam-se:

– Aquisição de um fuzil e câmeras de videomonitoramento para a Delegacia De Polícia de São Sepé;

– Aquisição de mobiliário e equipamentos de informática para melhorias nas instalações da Delegacia de Polícia de Formigueiro;

– Aquisição de mobiliário e equipamentos de informática para melhorias nas instalações da Brigada Militar de Vila Nova do Sul;

– Aquisição de mobiliário e demais objetos para melhorias nas instalações da Brigada Militar de São Sepé;

– Aquisição de mobiliário e equipamentos de informática para melhorias nas instalações da Brigada Militar de Formigueiro;

– Aquisição de mobiliário para melhorias nas instalações da Brigada Militar Ambiental;

– Aquisição de mobiliário, computador e demais objetos necessários para melhorias nas instalações da Delegacia de Polícia de Vila Nova do Sul;

– Aquisição de objetos para capturas de animais, equipamento para resgate veicular para retirada de vítimas presas às ferragens e diversos materiais para proteção e segurança dos Bombeiros Militares de São Sepé ;

– Aquisição de muletas, cadeiras e andadores para o Hospital Santo Antônio;

– Aquisição de medicamentos e materiais para a Liga Feminina de Combate ao Câncer de São Sepé;

– Aquisição de instrumentos e materiais para a Associação de Apoio aos Diabéticos e Hipertensos de São Sepé;

– Aquisição de objetos para estruturação de sala de integração sensorial do Centro Municipal de Atendimento ao Autista;

– Aquisição de estofados e mesas para melhoria das instalações da Casa de Passagem de São Sepé;

– Foram contempladas Escolas Municipais e Estaduais, com a aquisição de recursos multifuncionais para educação especial, construção e reforma de sanitários, bem como a construção de uma área externa para melhor atender os alunos em dias de chuva;

– Construção de estrutura metálica ano acesso principal da APAE;

– Construção de cercamento do espaço físico escolar de uma Escola Municipal da cidade de Formigueiro.