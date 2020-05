Entregas de água potável no interior superam 1 milhão de litros

A estiagem que representou uma quebra de R$153 milhões na produção agropecuária de São Sepé também produz efeito sobre as reservas de água potável no interior. O longo período sem chuvas expressivas fez com que muitas fontes, cisternas e poços secassem, exigindo da prefeitura atenção constante para garantir que a população não fique sem acesso ao mais importante dos recursos de manutenção da vida.

Desde março, os pedidos de água não param de crescer. Para suprir a demanda, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente tem feito entregas de domingo a domingo em diferentes localidades da zona rural. De acordo com o prefeito Léo Girardello, até o momento a pasta transportou cerca de 1,3 milhões de litros de água, que são depositados nos reservatórios de cada propriedade. Cerca de 200 famílias já foram atendidas pelo menos uma vez. Outras 80 solicitaram água em mais de uma oportunidade. O serviço é gratuito.

A colaboração do exército tem sido fundamental para amenizar este cenário. Isto porque, os militares já estiveram no município em quatro oportunidades, reforçando o trabalho com mais um caminhão pipa, o que facilita a logística e diminui a espera das comunidades.”São tempos de preocupação, mas os militares não tem medido esforços para ajudar os sepeenses. Somos muito gratos ao empenho e ao profissionalismo que estão dedicando a nossa comunidade. Da mesma forma, nossas equipes estão incansáveis”, diz Girardello.

Novos reservatórios:

A Secretaria de Assistência e Habitação Social também acompanha a situação da estiagem em São Sepé, realizando os atendimentos e encaminhamentos necessários aos casos de vulnerabilidade. Em março, a pasta destinou cinco caixas d´água para comunidades quilombolas do interior, cujos membros estão inscritos no CadÚnico. Ainda no mês passado, a prefeitura realizou a compra de um novo tanque para o transporte da água. Com a aquisição, as caixas d´água de cinco mil litros que eram utilizadas no caminhão que faz as entregas foram doadas e agora beneficiam nove famílias da localidade do Barrondão.