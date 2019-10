Entregue o reservatório de água do Bairro Kurtz

Foi entregue oficial neste sábado, 12 de outubro, o novo reservatório de água do bairro kurtz! Um investimento de R$ 250 mil Reais que a Corsan faz no município para melhor atender seus clientes.

Há muito a comunidade daquela localidade vinha solicitando esse reservatório, muitas criticas pela demora, outros tantos desacreditaram e como sempre muitos usaram as redes sociais só para reclamar. E o que se viu nesta entrega de obra, meia dúzia de pessoas prestigiando o esforço daqueles que se empenharam com a obra.

O resumo de todo esse projeto e concretização de um serviço essencial para a população foi resumido pelo gerente da Corsan, Diego Silveira em sua página no Facebook:

”Hoje tivemos o prazer de entregar o novo reservatório de água do bairro kurtz. Uso esse espaço para registrar alguns agradecimentos!

Primeiramente a minha família que é meu suporte e sempre me apoiou desde que assumi a responsabilidade de gerir a Corsan em São Sepé. Obrigado por entenderem as várias vezes que precisei me ausentar em função do meu trabalho e obrigado por compartilharem esse momento comigo.

Ao deputado Edson Brum pela parceria e pela atuação política junto ao governo Sartori e a então direção da Corsan na liberação do reservatório para São Sepé. Obrigado por acreditar nesse projeto e pelos seus esforços pela Corsan, não só aqui como em todo o estado.

Ao Prefeito Léo e toda sua equipe de funcionários da Prefeitura, sempre muito dispostos a ajudar a construir esse projeto, obrigado pela doação do terreno e pela parceria na licitação para construção da base. Parabéns pelo competente time de funcionários que tem a disposição.

Aos vereadores pela aprovação da doação do terreno e pelo interesse sempre demonstrado em ajudar a resolver os problemas enfrentados durante o processo.

A direção da Associação dos Moradores do Bairro Kurtz pelo empenho e pela paciência até que esse dia chegasse.

A imprensa local por sempre disponibilizar seus espaços para que pudéssemos esclarecer e atualizar o andamento do projeto a toda a população.

As empresas CLS Garcia e Douglas Vargas, parceiras na construção da base e demais serviços operacionais realizados.

A direção da Corsan por disponibilizar os recursos necessários para a execução da obra.

A Superintendência Regional da Corsan e todos os seus departamentos pelo auxílio prestado, pela cedência dos colegas que fizeram a montagem do reservatório, enfim, obrigado a todos os colegas que de alguma forma contribuíram para isso.

E por último, mas com certeza não menos importante, obrigado a todos os colegas da Corsan de São Sepé! Vocês são uma equipe incrível que eu tenho muito orgulho de liderar. Sem o esforço de vocês nada disso teria acontecido. Obrigado por vestirem essa camiseta com amor e dedicação diariamente” finalizou Diego Silveira, Gerente da Corsan de São Sepé.