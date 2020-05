Equipamentos da patrulha agrícola reforçam o trabalho dos pequenos produtores

Os pequenos produtores de São Sepé estão recebendo um reforço importante na hora de executar tarefas de rotina nos seus estabelecimentos rurais: o da patrulha agrícola mecanizada da Prefeitura de São Sepé.

Os últimos meses tem sido de trabalho intenso no interior, com a implantação de hortas, roçadas e formação de pastagens. Com a ajuda das máquinas que pertencem ao município, mas que estão cedidas para as associações de produtores, famílias podem construir tanques para criação de peixes, microaçudes, limpar cacimbas, preparar a terra para plantio, entre outras tarefas que ficariam mais difíceis e demoradas sem a ajuda de equipamentos adequados.

Conforme a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, São Sepé possui 17 associações de produtores rurais. Estas têm à disposição nove tratores, divididos entre cinco microrregiões, e uma retroescavadeira. Cada entidade possui autonomia para organizar as datas e o tempo de uso dos veículos pesados entre as propriedades, bem como dos demais implementos, a exemplo de plantadeiras, roçadeiras e plainas hidráulicas que também estão à disposição dos associados.