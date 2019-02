Equipes trabalham na limpeza da cidade após temporal

A Defesa Civil contabilizou cerca de 100 residências com danos após o temporal que atingiu o município de São Sepé na tarde da última segunda-feira, 11. Uma família precisou deixar a casa após a moradia ter o telhado totalmente arrancado com a força do vento.

Nesta terça-feira equipes da Secretaria de Obras, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, além da Secretaria de Obras, trabalham na limpeza da cidade. Há diversos pontos com quedas de árvores e galhos.

Um dos locais com maiores problema é o loteamento Vitória, onde diversas casas foram atingidas. Mais de 2 mil metros de lona foram distribuídos em bairros como Pontes, Santos, Tatsch, Centro e outros. No Bairro Santo Antônio a família desabrigada foi acolhida por vizinhos.

Ainda de acordo com o poder público, o serviço de limpeza urbana sofreu alterações para atender os casos de maior gravidade durante o dia. No interior do município não há relatos de vias bloqueadas, mas localidades como Tupanci tiveram registro de danos em casas, além de queda de árvores.