Escolas estaduais antecipam recesso de julho para maio

Até 18 de maio, instituições da rede estadual não terão atividades nem a distância.

Desde segunda-feira, até 18 de maio, as escolas da rede estadual não terão atividades e tarefas a distância, como vinha ocorrendo desde a suspensão das aulas por conta da pandemia da Covid-19. O motivo é a antecipação – feita pela Secretaria Estadual de Educação – do recesso escolar que ocorre tradicionalmente em julho.

O assunto foi um dos temas debatidos ontem por diretores de escolas da rede estadual e equipe da 8ª Coordenadoria Regional de Educação (8ª CRE), por meio de uma reunião virtual.

Segundo o titular da 8ª CRE, José Luiz Eggres, esse período será destinado à avaliação da realidade de cada escola. Também será feita uma coleta de informações para construir os protocolos a serem usados no retorno às aulas, possivelmente no mês de junho.

Cada escola tem uma realidade, uma estrutura, todas diferentes entre si. Este será um momento para analisar o cenário e planejar o calendário letivo. Temos que nos preparar para um possível retorno, estudando todas as formas para garantir os cuidados com a vigilância, com as condições sanitárias e com a convivência entre escola, professores e alunos – explica o coordenador.

Também ontem, representantes da 8ª CRE, da Secretaria Municipal de Educação e de instituições de ensino particulares estiveram reunidos, em webconferência, para tratar do calendário letivo. As redes pública e privada aguardam novas orientações do governo do Estado quanto às atividades escolares.

Fonte: Diario SM