Escolas municipais de Formigueiro abrirão para retirada de materiais

Conforme decisão do Governo do Estado, as aulas da rede pública estão suspensas no Rio Grande do Sul até junho, em virtude da pandemia de coronavírus. Para prosseguir com o plano de ensino, os professores tiveram que buscar outras alternativas, tendo o ensino à distância, com conteúdos via internet, a mais utilizada.

As atividades serão enviadas via WhatsApp aos alunos. Então, para possibilitar que alunos sem acesso à internet recebam o material das aulas, as escolas municipais de Formigueiro abrirão nas terças-feiras, durante o dia todo. A medida vale para as Escolas Fundamentais Santa Rosa, Acácio Antônio Vieira, São Vicente de Paulo, São João Batista e Santa Catarina e o Centro Municipal de Educação Infantil Formiguinha.

A Secretaria de Educação, Cultura, Desportos e Eventos solicita que a retirada seja preferencialmente por apenas um dos pais ou responsáveis, e salienta para que observem os horários estipulados ao ir na escola, mantendo o distanciamento interpessoal e utilizando máscaras de proteção respiratória.

Com isso, nas terças-feiras, as diretoras estarão nas escolas a disposição da comunidade:

• Andréia Marques Santos (Escola Acácio Antônio Vieira) – Telefone: 99681-4497

• Eloisa Machado Carlos (Escola Santa Rosa) – Telefone: 3236-1552

• Fabiane Gonçalves Rodrigues (Escola São Vicente de Paulo) – Telefone: 99639-7107

• Iliani Becker Silva (Escola Santa Catarina) – Telefone: 99914-6455

• Maria Celeste Filipini Martins (Escola São João Batista) – Telefone: 99631-9842

• Neuza Cardoso Valcarengh (Centro de Educação Infantil Formiguinha) – Telefone: 3236-1555

Por meio de uma rede social, a diretora da Escola Santa Rosa Eloisa Machado Carlos comunicou que a partir do mês de maio será intensificada as atividades escolares, elaboradas com base em objetivos de conhecimentos, já abordados em sala de aula, porém, para serem realizados em casa, visto que as aulas não retornaram a normalidade. A escola realizará a entrega de acordo com os anos, com o turno da manhã sendo para alunos do 6º ao 9º ano, e a tarde, do 1ª ao 5º ano.

Na Escola São Vicente de Paulo, a diretora Fabiane Gonçalves Rodrigues explicou que a entrega dos materiais para o 3º, 4º e 5º ano será pela manhã, para o 1º e 2º ano no turno. Para a educação infantil, a professora entrará em contato via WhatsApp, e os demais poderão ir até à escola para adquirir alguns materiais de histórias infantis.

Iliani Becker Silva, diretora da Escola Santa Catarina informou que o atendimento será realizado através da porta da grade, no período das 8h Às 12h e das 13h às 17h, com a entrega de materiais no turno da tarde.

Conforme a diretora Neuza Cardoso Valcarengh, o Formiguinha estará aberto para atendimento aos pais ou responsáveis que necessitam de alguma informação, ou retirar algum material, como livros de historinhas ou atividade. O atendimento será através da porta de grade, das 8h às 12h e das 13h as 17h. O contato também pode ser efetuado via Facebook ou Whatsapp.

