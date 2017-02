Escolha da Corte do Carnaval 2017 será com festa neste sábado

O Pré-Carnaval de São Sepé acontece no próximo sábado, 11. O evento realizado no pavilhão de eventos do Sindicato Rural contará também com a escolha das soberanas do Carnaval 2017.

A promoção do concurso é da Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho e tem participação das escolas de samba Imperadores do Ritmo, União da Lagoa, Imperatriz Sepeense e Os Canalhas, na organização do Pré-Carnaval. O evento inicia às 23h30min e tem animação da banda “Fato Consumado”. Como forma de contribuição para as escolas, as entradas tem valor de R$ 10,00.

Para este ano, estão confirmadas duas noites de folia na Praça das Mercês. O carnaval com apresentação das escolas acontece nos dias 25 e 26 de fevereiro.