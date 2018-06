Escolhidos os festeiros para a próxima Festa do Divino

O encerramento da Festa do Di-vino de 2018 acontece neste domingo com almoço festivo após a missa. Ná programação, está prevista a celebração de uma missa crioula. Na noite de quinta-feira, 07, durante Novena do Divino Espirito Santo, foi anunciado o casal de festeiros para a próxima edição: Valderi e Valdete Teixeira, foram os escolhidos e na mesma noite receberam as bandeiras.

Emocionados, o casal agradeceu a indicação e já conclamaram a comunidade para a festa que chegará aos 140 anos, seja tão grandiosa quanto as que até aqui foram realizadas.

A arrecadação da festa é repartida entre sete entidades sociais: APAE, Lar do Idoso São Vicente de Paula, Amor Exigente, Liga Feminina de Combate ao Câncer, Associação dos Diabéticos e Hipertensos, Hospital Santo Antônio e a Comunidade Terapêutica Antônio e Maria que foi incluída este ano na lista das entidades beneficiadas. A solidariedade é uma das marcas da Festa do Divino, cujos repasses dos valores financeiros auxiliam na manutenção destas entidades ao longo do ano. “É importante lembrar que ao participar da festa estamos ajudando o próximo em prol da nossa comunidade sepeense, que é um povo solidário e devoto do Divino Espírito Santo”, afirma o pároco Gerson Gonçalves que está na expectativa pelo início da novena. Já o festeiro João Inar agradece as pessoas que ajudaram na preparação da festa e as doações arrecadadas até agora. “É muito gratificante ver que a nossa cidade contribui para que a festa aconteça, ficamos emocionados vendo a ajuda chegar de diferentes formas, queremos fazer uma festa de fé e alegria”, afirmou João. Depois será apresentado o resultado contábil.