Está chegando em São Sepé novo provedor de internet

No momento em que o Governo Federal vem trabalhando para trazer novidades e avanços na área de telefonia e internet para a população brasileira, em São Sepé, nasce mais uma empresa na área da tecnologia: LOCALNET.

O empreendimento faz parte de um projeto da Tchê Solutions, uma empresa sepeense especializada em provedores de Internet com a Localnet, de Guaíba.

A Tchê Solutions, a partir de São Sepé, presta assessoria técnica a provedores de Internet de todo o Brasil e é referência em treinamentos e certificações para provedores de Internet no país. Segundo os proprietários, Fernando Garcia e Pietro Scherer, a expectativa é de trazer uma nova experiência de acesso a Internet a população sepeense, além de um novo conceito em atendimento e suporte técnico, no mesmo padrão que a Localnet já vem realizando em Guaíba, Barra do Ribeiro e Eldorado do Sul com alto índice de satisfação dos assinantes.

Para saber mais visite o espaço da Localnet na Expofeira Regional no Parque do Sindicato Rural, neste final de semana ou entre em contato pelos seguintes telefones:

(55) 9 9996-2656

(55) 9 9968 9818

(55) 9 9717-2787