Estado e Município de Formigueiro assinam contrato para garantir recursos ao Hospital Pedro Calil

O contrato assinado na quinta-feira, dia oito de julho, em Porto Alegre, vai adequar e garantir, a parte da legalidade dos repasses financeiros, sendo eles Federais ou Estaduais. O Contrato também credencia o Hospital Pedro Jorge Calil, a aderir as novas políticas de Saúde do SUS, que venham a surgir a partir do dia da assinatura.

O contrato foi assinado pela Secretária de Saúde do Estado, Arita Bergmann, Prefeito Xirú de Formigueiro, e o Secretário de Saúde Municipal, Mateus Ruviaro. O prefeito Xirú, ressaltou a importância deste contrato que em breve, trará recursos fixos para o Hospital. O Secretário Mateus Ruviaro, destacou ainda, que os recursos serão fundamentais para a Instituição, já que o Hospital Pedro Calil, atende 100% SUS, e é mantido pelo Município.

Fonte: Assessoria da Prefeitura Municipal de Formigueiro.