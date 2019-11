Estradas do interior de Formigueiro recebem canalização

A Secretaria de Obras e Trânsito de Formigueiro realizou, nas últimas semanas, o serviço de canalização em trechos do interior do município que sofriam problemas de alagamento. Na terça-feira, 05 de novembro, a canalização foi feita na estrada do Rincão dos Machado, após o desvio do lagoão, no sentido Fundo do Formigueiro. Na ocasião, 10 tubos de 80 cm de diâmetro foram instalados, visto que o aterro existente foi rompido com as chuvas.

Já nesta segunda-feira, 18, as obras ocorreram na estrada da Timbaúva, no trecho após o açude do candinho. A tubulação antiga, com 50 cm de diâmetro, quebrou com o excesso de chuvas. Com isso, a secretaria substituiu por novos tubos de 1 metro de diâmetro, aumentando o escoamento de água. Na oportunidade, a estrada foi alargada e recebeu novas valas laterais.