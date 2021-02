Estradas do interior recebem manutenção para escoamento da safra

A Administração Municipal de São Sepé, através da equipe da Secretaria de Obras, trabalha na recuperação e manutenção das estradas do interior do município para o escoamento da safra de arroz e soja. Desde janeiro, a secretaria atua no patrolamento, cascalhamento e desassoreamento de bueiros. A melhoria das estradas também facilitará o trajeto de pequenos agricultores e trabalhadores do meio rural.

Com isso, as estradas ficarão em boas condições para escoar a safra e melhorar o tráfego. O Prefeito Municipal e Secretário de Obras de São Sepé, João Luiz Vargas, ressalta que as equipes vão continuar o trabalho nas estradas e pede paciência e compreensão.

“A situação de trafegabilidade das estradas do interior é uma situação emergencial para que o produtor consiga escoar a safra. Mas, não estamos desassistindo a cidade, embora a ampliação das atividades de capina e limpeza vão se dar com mais intensidade após essa recuperação”, destacou João Luiz.

Conforme divulgado, no decorrer desta semana serão concluídas as obras nas estradas do 3º Distrito e iniciado na localidade do Tupanci. Nesse mesmo período, outra equipe realiza o patrolamento nas estradas de São Rafael. A secretaria também concluiu nesta semana a recuperação da Ponte do Tupanci.