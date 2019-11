Estudantes e professores protestam contra medidas do governo

A exemplo de outras cidades no estado, Formigueiro também foi às ruas na manhã desta segunda-feira, 25, protestar contra o pacote de medidas apresentado pelo governador Eduardo Leite na semana passada. A manifestação foi organizada pelos professores da Escola Estadual Oliva Lorentz Schumacher. Com cartazes e faixas em mãos, o grupo cobra do governo estadual maior valorização dos professores e funcionários dos colégios públicos. O protesto é uma forma de chamar a atenção das autoridades para a crise que o Rio Grande do Sul enfrenta, principalmente na área da educação e também para a votação do projeto apresentado por Leite, que deverá ser apreciado pelos deputados estaduais em janeiro, na Assembleia gaúcha.

Em frente ao prédio da Câmara, os alunos fizeram uma parada e foram recebidos pelo presidente Thiago Weber e a vereadora Seila Trindade. Na noite de hoje, será lida na sessão ordinária uma moção de repúdio ao “Pacote de Reformas Estruturais” do governador Eduardo Leite, que faz uma revisão de mais de 100 regras funcionais do quadro geral de servidores. A proposição deverá ser votada na semana que vem. Diversas câmaras do estado também estão votando esta mesma moção, que será encaminhada ao Piratini e a Assembleia Legislativa.