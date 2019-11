Estudantes e professores se mobilizam contra o governo estadual

Na manhã de quinta-feira, 21, uma mobilização de estudantes e professores promete movimentar as ruas de São Sepé para protestar contra o governo estadual.

Um dos grupos sairá às 9h30min do Colégio Estadual São Sepé (CESS) em direção à Avenida Getúlio Vargas, na entrada da cidade, por volta das 10h, mais pessoas deverão se somar à mobilização que seguirá até a Praça das Mercês.

Alunos iniciaram a confecção de cartazes com frases em apoio à luta dos professores. Além de alunos e professores, a mobilização espera contar com o apoio da comunidade em geral e comércio local.

No início desta semana, centenas de escolas estaduais do Rio Grande do Sul anunciaram a paralisação das atividades. Conforme um levantamento feito pelo Cpers/Sindicato, até o meio-dia desta quarta-feira, o número de escolas totalmente fechadas ou parcialmente funcionando era de 1.350 instituições. Na próxima terça-feira, 26, está prevista uma assembleia geral da categoria na Praça da Matriz em Porto Alegre. A greve é por salários em dia, reajuste e garantia de direitos.