A Brigada Militar, no final da tarde de hoje, 21/04, por volta das 18h30min, prendeu o indivíduo Marcelo Machado de Almeida, na rua Ataídes Pontes, bairro Centro. Contra Marcelo havia um Mandado de Prisão em Desfavor, por estar evadido do Sistema Prisional. Ele foi encaminhado ao Hospital Santo Antônio para a confecção do Laudo Médico e depois foi encaminhado ao Presídio Estadual de São Sepé.