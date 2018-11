Evento vai orientar Microempreendedores em São Sepé

Para quem pensa em empreender no município, a adequação da atividade em Microempreendedor Individual (MEI) surge como uma ótima alternativa. O empresário que se formaliza tem inúmeras vantagens em relação a quem trabalha de forma irregular, como por exemplo, o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

Pensando nisso a Prefeitura Municipal de São Sepé, em parceria com o Sebrae, realiza no próximo dia 22, às 19h30min, na Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho o evento, “Conversando com o Mei”.

O objetivo do evento, que tem entrada franca, é levar informações e tirar dúvidas das pessoas que tem interesse em ter seu próprio negócio. Na ocasião representantes do Sebrae de Santa Maria e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico apresentarão pautas como o benefício de ser MEI, controle financeiro, formas de vender para o poder público, parcelamento de dívida com o INSS, entre outras.