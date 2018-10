Ex-prefeito é encaminhado para hospital em Santa Maria

O médico e ex-prefeito de São Sepé, Luiz Fernando Tonetto, conhecido por Dr. Inca, foi internado ontem à noite no hospital Santo Antônio apresentando um quadro de convulsão.

Após ser atendido pelo médico de plantão, Inca Tonetto, na manhã de hoje foi transferido para Santa Maria, onde passará por exames e avaliação para que se possa ter um diagnostico preciso. A esposa do médico disse que ele foi internado no hospital de Caridade em Santa Maria e os primeiros exames apontaram um quadro de isquemia cerebral.

O filho de Inca Tonetto, Adolpho Tonetto, escreveu a seguinte mensagem em sua página no facebook:

“Nunca fui de pedir isso pelo Facebook, mas o momento é muito difícil, queria informar que meu Pai sofreu um AVC hoje mais cedo, e está sendo encaminhado para Santa Maria. Peço de coração a todos os amigos e pessoas que o querem bem, que rezem por ele, infelizmente o quadro é muito delicado, toda força e corrente positiva é fundamental pra todos nós nesse momento! Tenho muito orgulho dele ter curado e salvado muitas vidas, hoje somos nós que precisamos da ajuda desses anjos da guarda aqui na Terra. Fé em Deus sempre”

O estado de saúde do ex-prefeito municipal Inca Tonetto, inspira cuidados, e segue internado no Hospital de Caridade, onde está sendo atendido e tratado um AVC isquêmico. Segundo informações desta tarde, o médico sofreu novas crises durante a realização de exames. Em depoimento a família agradeceu as manifestações de apoio e tão logo que possivel, emitirá um boletim para os amigos e e imprensa local.