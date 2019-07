Ex-presidiário é preso por furto em estabelecimentos da cidade

Na manhã de hoje, sábado, 20, a gerência do Supermercado Cotrisel informou a Brigada Militar de que um homem teria entrado no estabelecimento e furtado diversos produtos, saindo rapidamente. Com as características do suspeito, a guarnição da Brigada Militar começou a fazer buscas pelo centro da cidade, localizando o suspeito, identificado como Valdori Gomes da Silva, ex-presidiário, nas proximidades da Prefeitura

Com ele foi encontrado 26 barras de chocolate, 4 desodorantes provenientes do supermercado Cotrisel, 4 Gilette Max 3 provenientes da Farmácia Popular e 01 Jaqueta Corta Vento proveniente da Loja Por Menos.

Valdori foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o flagrante.