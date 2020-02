Ex-vereador Jorge Côpes troca de partido

O ex-vereador Jorge Côpes, que era suplente do PSDB, assinou ficha nesta quarta-feira, 6 de fevereiro, com o MDB de São Sepé.

Jorge, em 2019 pelo período de 30 dias, esteve ocupando uma das cadeiras do Legislativo em substituição ao vereador Lauro Ouriques, que na época passou por liçença saúde.

O presidente do MDB, Jucelino Filipini, saudou a chegada do novo militante, que estava sendo procurado por outros partidos. Jorge Côpes chega ao MDB para ser mais um pré-candidato as eleições desse ano ao Legislativo Sepeense.

Fonte: Jornal do Garcia.