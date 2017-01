Executivo confirma duas noites de Carnaval em São Sepé

A administração municipal de São Sepé confirmou a realização de pelo menos duas noites de Carnaval. O anúncio foi feito durante reunião com representantes de escolas de samba do município e o evento deve ocorrer nos dias 25 e 26 de fevereiro.

O presidente da Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho, Luís Garcia, disse que apesar da crise econômica que vem afetando diretamente os cofres públicos deve ser possível contemplar a comunidade com pelo menos duas noites de festa popular.

Participaram do encontro membros das escolas de samba Imperadores do Ritmo, Imperatriz Sepeense, Canalhas e União da Lagoa. Também está definida a realização de um baile pré-carnaval com escolha das soberanas, no dia 4 de fevereiro, no pavilhão de eventos do Sindicato Rural.

Já nos próximos dias devem iniciar os processos licitatórios para contratação de banda, sonorização, escolas de samba e equipe de segurança. O concurso terá a organização da Fundação Cultural e o Pré-Carnaval será através das escolas de Samba.