Executivo Municipal comunica a manutenção do alerta emitido pelo Gabinete de Crise do Estado

Na manhã de quinta-feira, 1º de Julho de 2021, o Gabinete do Prefeito de São Sepé recebeu comunicado sobre a manutenção do ALERTA anteriormente emitido pelo Gabinete de Crise e GT Saúde, do Estado.

Portanto, seguem vigentes as medidas e restrições já divulgadas em 14/07/2021.Relembramos que o ALERTA consiste no 2º “A” do Sistema “3As” do Estado.

Caso ocorra um registro de aumento nos boletins epidemiológicos da Região, o Gabinete de Crise do Estado poderá emitir comunicação de AÇÃO, com a adoção OBRIGATÓRIA de medidas mais restritivas das atuais.

Seguem as orientações de atendimento, dias e horários aos serviços considerados essenciais e não essenciais, bem como a orientação para que TODOS cumpram os protocolos básicos e obrigatórios como utilização correta de máscara, higienização prévia das mãos e superfícies, bem como distanciamento pessoal.

Os Decretos que regulamentam os protocolos encontram-se no site oficial da Município de São Sepé.Acesse o link: https://tinyurl.com/r68afupr