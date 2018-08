Executivo preparará Distrito Industrial para atrair empresas

A criação da Lei de Incentivo à Novas Empresas, em 2013, e a aquisição de uma área para um novo Distrito Industrial, formalizada há alguns dias. Estes são os principais elementos utilizados pela Administração municipal de São Sepé para buscar desenvolver a economia local e oferecer mais emprego e renda no município localizado na região central do RS. Na última terça-feira, 31, um ato simbólico representou a entrega do espaço localizado às margens da RS-149.

A cerimônia teve a participação de secretários municipais, vereadores e de empresários. O Diretor do Departamento de Ações e Programas Especiais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do RS, Lucidio Inacio Valoni Avila, realizou a primeira visita técnica no local e frisou que o Governo do Estado dará amparo para as próximas etapas. Ele estava acompanhado da engenheira Marta Olinto Xavier, que também conheceu a atual zona industrial e deve colaborar com o planejamento na nova área.

Sediada ao lado da Usina Termelétrica São Sepé os cerca de 10 hectares passarão por estudos de infraestrutura. Devem ser delimitados lotes para empresas de médio e grande porte. O trabalho é coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

O prefeito Léo Girardello disse que a aquisição do espaço foi possível devido a economia e planejamento para os próximos anos. “Temos que pensar em potencializar nossa economia com a atração de empresas que vão gerar tanto ativos para o município como novos postos de trabalho. É um trabalho longo, mas temos caminhado nesta direção tanto com a Lei de Incentivo, para negócios de maiores proporções, como o estímulo à formalização dos pequenos Microempreendedores que está em crescente nos últimos anos”, explicou Girardello.