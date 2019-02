Executivo terá foco em infraestrutura nos próximos dias

Uma reunião entre membros do executivo e do legislativo definiu ações a voltadas à infraestrutura em São Sepé. O encontro teve como pauta central a recuperação de ruas em bairros, manutenção da iluminação pública e pontos no interior.

De acordo com o prefeito em exercício, Marco Aurélio Cunha Santos, em um primeiro momento se reuniram vereadores da bancada e membros ligados a Secretaria de Obras. “O objetivo é dar uma reposta à comunidade e buscar atender alguns pedidos na medida das possibilidades do poder executivo”, afirmou. Kéio Santos disse ainda que deve ter agenda com o Secretário de Transportes do RS, Juvir Costella, para tratar de ações em que o estado possa contribuir. Também deve haver agenda na Casa Civil e DAER.

Na próxima semana foi agendado um novo encontro, desta vez com todos os vereadores do município, onde serão avaliados os trabalhos. “Temos muitas dificuldades em atender toda a demanda, mas a partir do diálogo com os vereadores vamos concentrar o trabalho para tentar atender os pedidos”, avaliou Santos.