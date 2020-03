Na manhã desta terça-feira, 24, São Sepé ganhou um reforço importante no combate ao Coronavírus: oito militares do exército chegaram ao município para fazer um trabalho de conscientização nas ruas.

De acordo com o tenente Godoy, o grupo deve permanecer na cidade por dois dias, orientando a população sobre as medidas de prevenção do Covid-19, em especial, o distanciamento social.

Fonte e fotos – Assessoria da Prefeitura Municipal.