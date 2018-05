Explosão e arrombamento a bancos em Formigueiro

Por volta das 1h50min da madrugada de hoje, sexta-feira, 11, o município de Formigueiro voltou ser alvo dos assaltantes de bancos. De acordo com a Brigada Militar ocorreram sete explosões na agência do Banrisul e na agência do Banco do Brasil ocorreu arrombamento. Ambas agências ficam no centro da cidade.

No momento em que o alarme disparou a Brigada de São Sepé foi acionada. Os poliiais militares de São Sepé, o 2º Batalhão de Operações Especiais de Santa Maria e a Polícia civl estão fazendo buscas aos suspeitos. Ainda de acordo com a BM, um HM20 prata e outro carro não identificado foram usados por cerca de oito bandidos que estavam armados com fuzis. Não há informação se conseguiram levar o dinheiro.

Para praticarem o furto os marginais renderam o frentista de um posto de combustível do centro da cidade e o levaram até as agências dos bancos. No momento do ataque não havia policiais na cidade. Segundo informações de testemunhas, os bandidos fugiram em direção a cidade de São Sepé.