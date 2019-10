Expofeira abre Pavilhões do comércio e agricultura familiar

Em solenidade na manhã da sexta-feira, 11 de outubro, foi aberta a 45ª Exposição Agropecuária de São Sepé, Formigueiro e Vila Nova do Sul.

A programação marcou a abertura dos pavilhões do Comércio e Agricultura Familiar.

Entre as autoridades presentes, o presidente do Sindicato Rural de São Sepé, José Aurélio Silveira, prefeito de São Sepé, Léo Girardello, vice-prefeito Kéio Santos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Gilvane Moreira, Secretário da Agricultura, Leonardo Leonardi, Gerente Regional da Emater, Regina Hernandes, representantes dos escritórios da Emater de Formigueiro, São Sepé e Vila Nova do Sul, além de secretários, vereadores e representantes de entidades.

O pavilhão da Agricultura Familiar foi ampliado para esta edição da feira, abrigando em torno de 50 expositores com produtos caseiros e artesanato.

A cerimonia oficial de abertura da 45ª edição da Expofeira aconteceu na noite de sexta-feira, no restaurante do parque de exposições e contou com lideranças municipais e estaduais, expositores e convidados.