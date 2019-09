Expointer: Cabanha de São Sepé leva prêmios

O município de São Sepé mais uma vez teve representação na Expointer, a maior mostra do agronegócio da América Latina, realizada na cidade de Esteio.

Destaque para a Cabanha do Plátano, do Dr. Maurício Carvalho, que é médico em Caxias do Sul, mas mantém seus negócios com a cabanha em São Sepé, na localidade do Tupanci, interior do município.

O julgamento, que aconteceu no dia 27 e contou com 136 animais na categoria, classificados entre 54 da raça Hereford e 82 da raça Braford.

Na Expointer desse ano a Cabanha do Plátano de São Sepé teve premiação com: Campeão Dois Anos Maior Braford, Campeã Vaca Jovem Braford e Campeão Pai de Progênie Internacional.

A Cabanha Coxilha Verde, de Edemundo Ferreira Gressler, com animais da Raça Ideal e ainda a Cabanha Infinito de Roberto Sidney Davis Junior, que teve exemplares participando das finais do Freio de Ouro.

Fonte e fotos: Jornal do Garcia Online.