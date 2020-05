Fabio Fonseca é Campeão Popular do CHULANET

Visando apoiar as medidas preventivas do Covid-19, o Festival Virtual da Chula, idealizado e realizado pela Academia Brasileira de Chula e pelo Triopacito, teve o objetivo de motivar a prática da dança da chula, os seus benefícios individuais e coletivos, e promover a integração entre chuleadores de qualquer lugar do mundo, através de um festival virtual de chula, o CHULANET. O concurso teve vários concorrentes de todos os lugares e estados.

Na primeira etapa os candidatos enviaram vídeos gravados em qualquer casa, galpão ou tablado de qualquer canto do mundo. Posteriormente, os vídeos foram divulgados nas redes sociais da Academia Brasileira de Chula e do Triopacito.

Os chuleadores que mais tiveram curtidas e compartilhamentos foram classificados para a grande final. Dentre os finalistas o representante sepeense do CTG Sentinela da Querência, Fabio de Andrades da Fonseca classificou-se como Campeão Popular e na avaliação dos jurados na categoria Galo, ficou em 3º lugar. Os números foram extremamente expressivos de reações, compartilhamentos e visualizações.

Fabio, agradeceu no sua página do Facebook ” às pessoas especiais que tenho junto comigo e a todos os amigos que apoiam e torcem por mim sempre. Gratidão em saber que o meu vídeo alcançou um público tão alto, divulgando a arte da chula e a nossa cultura gaúcha,” agradeceu.

Parabéns Fabio Fonseca, o grande Campeão Popular da cidade de São Sepé.