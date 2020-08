Fábio Fonseca é o vencedor da Chula de Dedo

Foi anunciado o Campeão e o Vice-campeão do primeiro concurso de Chula de Dedo do Rio Grande do Sul, @fabiofchula garantiu o primeiro lugar com 1.086 votos, e o Juan Marques garantiu o titulo de vice-campeão com 1.078.

Uma bela disputa que mudava a cada minuto, lutaram voto a voto.

Mundo do CTG agradeceus a participação de todos os concorrentes e deixou claro que o maior intuito era fomentar a nossa querida Chula, que transcende gerações e desperta cada vez mais nos pequenos a vontade de seguir preservando essa dancça.

Vida longa a Musa dos Tablados, e parabeéns ao nossos grandes campeões.

Agradecimento especial as marcas que deram prêmios para o campeão, que levou uma faca personalizada das @facasdomundo.com.br, uma boina da @boinas_paysanos e 5 pacotes de erva da @erva_mate_tche.