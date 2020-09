Falece sepeense conselheiro da escola de samba Aí Vêm os Marujos

Morreu na manhã de domingo (30), aos 90 anos, Darcy Costa, um dos conselheiros da escola de samba Aí Vêm os Marujos, de Novo Hamburgo. De acordo com a família, ele faleceu na casa de uma das filhas, em Estância Velha, enquanto estava dormindo. A causa da morte ainda não foi confirmada, entretanto, Costa tinha problemas cardíacos.

Morador do bairro Rincão, o apaixonado por carnaval era natural de São Sepé, mas atuava na escola de samba hamburguense desde 1951. Atualmente, era presidente do conselho deliberativo. Ele deixa a esposa, a também conselheira dos Marujos, Alicia Theresa da Silva Costa, quatro filhos, Rosângela de Fátima Costa, João Batista Costa, Vitor Ben Hur Costa e Pedro Omar Costa, quatro netos e oito bisnetos.

“Um homem forte. Ele era nossa base, fortaleza, sempre tinha a palavra certa. Quieto, verdadeiro, observador, mas muito correto. Um homem inteligente, maravilhoso”, descreve a neta Sandra Costa Cândido Gomes.

Fonte: Jornal NH