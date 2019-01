Faleceu na manhã desta sexta–feira o empresário Morvan Simon

O empresário esteve à frente do Bar do Simon, o mais conhecido em nosso município.

O gosto e o aprendizado para dirigir a atividade, foram herdadas do pai, e coube ao filho do meio, do Casal , “Seu Simon e Dona Carmen”, levar adiante a atividade do pai e tornar-se um dos empresários mais conhecidos na cidade de São Sepé. Morvan mantinha na simplicidade e doçura, a astúcia de trazer o diferente, fazendo o igual. As poucas mudanças implantadas no Bar no Simon garantiram o status de “armazém onde se encontra de tudo” e contempla a satisfação das necessidades de um público fiel. Com a calma costumeira, Morvan oferecia aos clientes, além da cerveja mais gelada da cidade – como declaram alguns consumidores – bebidas, doces, brinquedos, cigarros e coisas inusitadas como meias, perfumarias e outros, tudo acomodado da forma como se mantinha uma loja de secos e molhados de antigamente. Brincadeiras como: “Vai no Simon que tem” ou “Se não tem no Google vai no Simon que tem”; ou ainda “Rasgou a meia- calça na hora de ir pro baile o Simon tem a solução” se tornaram jargões.

Ultimamente o empresário Morvan Simon comandava o bar que se tornou um dos maiores ‘points’ de fim de tarde, a cerveja enrolada em folhas de jornais, para garantir que chegasse bem gelada às mãos dos clientes, mantinha o entorno do estabelecimento sempre lotado de jovens, gerando inclusive demoras no trânsito em frente ao estabelecimento. “Não tem como descrever a simplicidade do Morvan, não tem como descrever a paz no olhar e boa palavra para com todos, jamais uma agressividade ou desrespeito com quer que seja, perdemos um grande homem e ganhamos um grande exemplo”, declara um cliente e amigo de mais de seis décadas.

Morvan, que completou 61 anos de idade ainda esta semana, lutava contra um câncer. O funeral acontece na capela A São Vicente de Paulo e o sepultamento está programado para as 19h no Cemitério Municipal de São Sepé.