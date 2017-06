Família é vítima de falso sequestro

Na madrugada deste sábado, uma família que prefere não se identificar, viveu horas de pânico. Segundo relatou um familiar, ligaram para a casa de sua mãe, 86 anos, por volta das 1h40min dizendo que uma das suas filhas estava sendo assaltada, colocaram uma pessoa chorando e pedindo socorro. Até aí parecia um golpe desses “normais”, declarou uma das vitimas. Porém, pediram para minha mãe reunir toda a quantia de dinheiro e coisas de valor para pagar o suposto resgate. Pediram o endereço dela e ela apavorada e nervosa, com a “minha irmã “em gritos, forneceu o endereço. Então eles disseram que iriam até a casa dela buscar o resgate , como ela não tinha dinheiro em casa , me ligou para ver se eu tinha como ajudar a pagar o suposto resgate de minha irma e da família dela, pois os assaltantes estariam dentro da casa de minha irmã. Então acionamos a Brigada Militar que prontamente nos atendeu, e conseguimos contornar a situação., mas estamos chocados,com o fato de pessoas de São Sepe estarem fazendo isso. Alertem as crianças e os idosos”, Finalizou.