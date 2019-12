Família organiza campanha solidária para ajudar jovem com câncer

Com diagnóstico de câncer um jovem de São Sepé criou na internet uma campanha solidária. Contando com a ajuda de familiares e amigos, o jovem Maurício Pinto Gonçalves, de 32 anos tem dois filhos e, atualmente, ajudava a tocar os negócios da família. No começo de novembro, fortes dores no estômago o levaram a procurar assistência médica. O que inicialmente foi diagnosticado como uma possível infecção urinária evoluiu e acabou descobrindo que o problema era mais sério. Com o novo diagnóstico, de câncer no estômago, a família percebeu que as dificuldades estavam só no começo, tanto na saúde, quanto no custeio ao tratamento.

O quadro fez com que a família organizasse uma ação online para ajudar a custear o tratamento e a cirurgia que, inicialmente, custaria cerca de R$ 50 mil. Os laudos mostraram que estas lesões eram em maior volume do que se pensava, o que agravou a situação, pois a família já tinha custeado duas cirurgias além dos valores de internação,

Nesta semana, um oncologista de Porto Alegre adiantou para a família que o objetivo é controlar as lesões existentes, evitando o surgimento de mais casos. Além da quimioterapia, o paciente terá que fazer uso de medicamentos que não são fornecidos pelos SUS. A estimativa é de que o custo seja de R$ 12 mil a R$ 30 mil por mês.

A campanha #todospelomauricio tem objetivo de angariar cerca de R$ 100 mil através de doações pelo site vakinha.com.br. A família adianta que qualquer doação é bem-vinda e vai auxiliar na luta de Maurício contra o câncer.