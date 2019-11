Familiares procuram homem que está desaparecido

Familiares de Amarildo Afonso da Silva Júnior, 34 anos de idade, procuraram a Polícia Civil de São Sepé, para registrar seu desaparecimento.

Segundo consta no boletim de ocorrências, o rapaz saiu de sua residência ontem, 5 de novembro, terça-feira por volta das 12h30 e não mais retornou.

Os familiares informaram que Amarildo sofre de esquizofrenia, e está sem tomar medicamentos. O homem estava internado em uma clínica em Formigueiro, em função dos problemas.

Há informações de que o rapaz teria sido visto próximo ao Caça e Pesca. Quem souber informar o seu paradeiro, ligue para o 190. O homem desaparecido é alto, de cor branca, cabelos curtos de cor preta.

Um familiar informou que ele vestia uma calça de abrigo azul com listras brancas e tênis azul e branco na última vez em que foi visto. Quem tiver informações que possam indicar a localização de Amarildo podem entrar em contato com a família através do telefone (55) 996647850, ou ainda informar a polícia através do 190.

Fonte: Jornal do Garcia.