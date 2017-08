Famílias foram beneficiadas com a campanha de alimentos

Com a campanha de alimentos que a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de São Sepé vem realizando durante as competições esportivas organizadas no município, mais duas famílias carentes foram beneficiadas com as doações.

Os alimentos são arrecadados durante as competições. Cada jogador punido com cartões amarelo (1 kg de alimento) e vermelho (2kg de alimentos) deverão doar como pagamento de punição.

A equipe campeã do citadino de futsal, categoria feminino, Meninas da Vila fizeram a doação para a dona Carmem do bairro Cristo Rei. A entrega foi feita pela jogadora Jaqueline Santos. Já o campeão na categoria veterano, Transporte Trevisol doou os alimentos para a dona Verônica, do bairro Zenari. Quem fez a entrega foi o jogador Cristiano Trevisol.