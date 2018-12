Farmácia da Secretaria de Saúde adota atendimento informatizado

A Farmácia da Secretaria de Saúde de São Sepé está com novo modelo de atendimento à população desde as últimas semanas. Um sistema informatizado passou a ser utilizado na liberação de senhas e controle dos usuários que retiram medicações.

A chefe do setor, farmacêutica Andrea Lopes Farias, explica que o atendimento é baseado em determinação legal, a exemplo do adotado por bancos. “Uma das maiores mudanças está relacionada aos atendimentos prioritários que são definidos automaticamente pelo sistema”, sublinha. Com a medida, idosos, gestantes ou deficientes, por exemplo, terão prioridade nos guichês.

Outra preocupação da equipe é com o tempo de atendimento já que muitas vezes uma pessoa acaba retirando medicação para outros pacientes, fato que atrasa o atendimento dos demais. Em média são liberadas cerca de 150 senhas diariamente no setor que funciona no Centro Administrativo Social (CAS). São ao menos três guichês em atendimento e já há possibilidade se um quarto ponto de atendimento ser implantado.