Farmácia é assaltada no centro da cidade

São Sepé foi novamente sacudida por um assalto hoje, terça-feira, 27. Agora a Farmácia Agafarma localizada na Rua Percival Brenner foi a vítima.

De acordo com a Brigada Militar o indivíduo identificado como Ariel Tobias de Souza Siqueira, entrou na farmácia por volta das 21 horas, como se fosse um cliente e anunciou o assalto, obrigando a funcionária que estava no caixa a entregar o dinheiro da gaveta. Após pegar o dinheiro Ariel fugiu em direção ao bairro Lôndero, onde foi preso pela Brigada Militar ainda com o dinheiro roubado da farmácia, e no momento da prisão o indivíduo confessou o assalto.

Ariel foi levado ao Hospital Santo Antônio para confecção do Boletim de Atendimento e após encaminhado a Delegacia de Polícia para o Boletim de Ocorrência