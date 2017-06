Farmácia é assaltada no centro da cidade

Por volta das 21h30min de terça, 23, o jovem Alan Brum Rodrigues cometeu um assalto a Farmácia Agafarma, filial Percival Brenner, no centro da cidade. A câmara de monitoramento, que registrou o momento da ação, mostra o suspeito entrando calmamente no local, como se fosse um cliente e chegando ao caixa anunciou o assalto. Alan levou o dinheiro que estava e saiu calmamente fugindo a pé. A Brigada Militar foi acionada e iniciou as buscas. O jovem foi detido na rua Daia Gazen, nas proximidades do CIEP e encaminhado a Delegacia de Policia.