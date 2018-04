Farmácia em São Sepé começa a operar com plantão 24 horas

Quatro meses depois de ser aprovado no plenário da Câmara, o projeto de lei que determina o regime de plantão 24 horas nas farmácias de São Sepé, entrou em vigor. De acordo com o presidente do legislativo e autor do projeto, Janir Machado, a rede de farmácias São João começou a operar na noite de segunda-feira, 2. “Foi uma longa batalha mas agradeço a todos que acreditaram junto comigo que nossas pessoas mereciam um atendimento integral, pois quase todas as cidade possuem esse serviço”, destacou Janir

O vereador Tavinho Gazen (PDT), ressaltou que o diálogo foi fundamental para que o serviço fosse retomado no município. “As reuniões com as partes interessadas, as sugestões delas tiradas, conduziram o resultado obtido, sem dúvida o vereador Janir liderou o movimento, que levou a participação de todos os demais”, afirmou. Já o vereador Eto Vargas (PP) acredita que a medida facilitará quem precisa de atendimento durante a madrugada, por exemplo. “A autoria deste projeto foi do colega Janir Machado que lutou pela aprovação e tivemos reuniões com os empresários do setor, discutimos bastante para que todos ficassem cientes da importância dos plantões para os sepeenses”, afirma Werther.

O projeto de lei 058/2017 foi apresentado em outubro do ano passado. Durante a tramitação pelas comissões permanentes da Câmara, a proposição foi discutida amplamente com os empresários e funcionários do ramo farmacêutico no município. Na época, os empresários relatavam algumas dificuldades em oferecer o plantão 24 horas. A falta de segurança e de profissionais responsáveis, entre outros fatores, foram levantados durante as reuniões. No entanto, desde a aprovação da lei, em novembro do último ano, estes pontos foram sendo discutidos para que o regime de plantão retornasse a operar normalmente. “Nós vamos continuar batalhando por nossa comunidade, queremos dar atenção às pessoas e vamos seguir discutindo outros projetos importantes”, afirmou o vereador Janir.

A Farmácia São João fica localizada na esquina das ruas Coronel Veríssimo com a Plácido Gonçalves, no centro de São Sepé.