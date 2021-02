Feira da Uva comercializa mais de 7 mil quilos da fruta

A Feira da Uva e Pequeno Agricultor de São Sepé apresentou um novo formato no ano de 2021, a fim de atender os protocolos de prevenção contra o Covid-19. A decisão, que tinha como objetivo o escoamento da produção, alcançou mais um ano de resultados positivos. O consumo dos sepeenses na feira atingiu um valor total de R$63.192,00 destinados aos comerciantes do evento.

“Conseguimos atender as expectativas iniciais de valorização aos vitivinicultores, agricultura familiar e artesãos. Esses resultados nos direcionam ao crescimento do evento a cada ano”, ressalta Fernando Vasconcellos, Vice-Prefeito e Presidente da Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho. A ação foi realizada juntamente com a Secretaria de Agricultura e a Associação de Vitivinicultores de São Sepé.

No total, foram comercializados 7,231 mil quilos de uva in natura, pelos oito expositores do evento – totalizando R$28.924,00. Na venda dos demais produtos, sucos e vinho, o valor arrecadado somou R$26.411,00 e R$7.857,00 nos briques.

“O grande desafio era conseguir fazer a comercialização e o escoamento da produção dos nossos produtores, missão que cumprimos com afinco. Queremos para os próximos anos expandir ainda mais a Festa Da Uva, que esse ano foi uma Feira”, destacou Alisson Bagolin, Secretário de Agricultura e Meio-Ambiente de São Sepé.