Feira do Livro de São Sepé inicia nesta terça-feira

De 6 a 11 de novembro acontece um dos principais eventos culturais de São Sepé, a Feira do Livro e Semana da Cultura 2018. A abertura oficial da Feira ocorre nesta terça-feira, 6, às 9h, no Auditório do Centro Cultural, com a presença do patrono desta edição, o advogado criminalista, Daniel Tonetto.

Na ocasião serão homenageados o Sindicato Rural de São Sepé pelos seus 50 anos e os 30 anos da escola de Samba União da Lagoa. Logo após, abertura dos stands de livros no lonão da Feira, com a participação especial 29° Batalhão de Infantaria Blindada de Santa Maria. A Feira do Livro terá ainda teatro, palestras, exposições de trabalhos, apresentações culturais e lançamentos de livros.

O poder público também anunciou uma economia na realização do evento em relação a edições anteriores. Uma estrutura de pirâmides adquirida pela Prefeitura de São Sepé e Fundação Cultural vai gerar economia de cerca de R$ 10 mil ao evento.

A promoção é da Prefeitura de São Sepé e a organização do evento está a cargo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) e Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho.

Patrono

Daniel Tonetto é advogado criminalista, graduado pela Universidade de Santa Maria – UFSM, Pós-Graduado em Ciências Criminais pelo Instituto de Direito do Rio Grande do Sul – IDRS-IELF, Mestre em Reabilitação e Inclusão pelo Centro Universitário Metodista – IPA e Doutorado em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa – UAL.

É sócio fundador do MMT Advogados Associados e professor universitário das disciplinas de Processo Penal e Direito Penal na Faculdade Palotina de Santa Maria – FAPAS. Além disso, dedica parte do seu tempo como escritor tendo lançado na Feira do Livro de Santa Maria, em abril, o livro “Crime em Família”.

Participações especiais:

– ALAS

– ASSASP

– Liga Feminina de Combate ao Câncer

– Livraria Espírita

– Polo de Educação Sepé Tiaraju

– Livraria Vento Sul

– Livraria Santa Catarina

– Livraria São Matheus

– Livraria da Sheico-No-Ie

– Livraria Santa Rita

– Livraria São Paulo

– SOS Natureza (EMEF Cel. Chananeco)

– Programa A União Faz a Vida

– Luciano Souza