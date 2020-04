Feira do peixe vivo não vai ocorrer este ano

São Sepé não terá feira do peixe vivo este ano. Em respeito às medidas de prevenção e enfrentamento do Coronavírus, os organizadores optaram pelo cancelamento do evento que ocorreria na próxima quinta-feira, evitando assim, possíveis filas e aglomeração de pessoas em torno dos expositores.

Dois produtores deixaram telefones à disposição dos interessados em adquirir o produto mais tradicional da Sexta-Feira Santa – Juliano Tonelotto, da localidade de Ipê (99634-5901) e Both, da Coxilha Verde (99944-7181).