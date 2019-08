Festa da Família dos Caminhoneiros movimentou São Sepé

Neste domingo, dia 4 de agosto, foi marcado pelos 16 anos da Festa da Família dos Caminhoneiros de São Sepé. Centenas de pessoas, entre caminhoneiros, familiares e amigos, participaram das festividades.

O início da programação foi com missa na Igreja Matriz Nossa Senhora das Mercês, celebrada pelo padre Gerson Gonçalves. Na ocasião os motoristas percorreram as principais ruas da cidade com saída do Parque de Exposições e chegada ao centro da cidade, onde os motoristas receberam a bênção.

Teve almoço no Salão Paroquial e diversas atrações. Na solenidade de abertura se pronunciou o prefeito Léo Girardello, o vereador Renato Rosso, representando o Legislativo e a presidente da Associação Família dos Caminhoneiros, Elisa Gonçalves.

Ela agradeceu o apoio da equipe e disse que apesar de algumas ausências de lideranças e membros da diretoria que divergiram quanto à realização da festa desse ano, a ideia de manter esse evento foi o fator mais importante e merece ser ressaltado por todos.

Fonte: Jornal do Garcia Online.